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«Супербой - это то, что вы, ребята, хотели». Тони Фергюсон - о поединке против Диаса

Соперники сошлись на турнире UFC 279.
11 сентября 2022 09:10

Американский боец UFC Тони Фергюсон дал комментарий после поражения от Нейта Диаза на UFC 279.

«Две легенды боев. У нас получился супербой - это то, что вы, ребята, хотели. И вы это получили. У вас есть четыре раунда чертовой бойни. Я, черт возьми, вернулся», - сказал Фергюсон после боя.

Поединок прошел в полусреднем весе и завершился в четвертом раунде: Диас провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться.

Таким образом, 37-летний американец одержал 21-ю победу в карьере при 13 поражениях. Что касается Фергюсона, то он уступил в пятом поединке кряду. Также на его счету 25 побед.

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