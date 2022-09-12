Хабиб Нурмагомедов заговорил о своем возвращении в клетку

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что не собирается возвращаться в клетку и не испытывает никаких эмоций при просмотре боев.

«Я не думаю, что это произойдет. Я не думаю о возвращении. Когда я смотрю поединки, я ничего не чувствую и не скучаю по этому виду спорта. Я скучаю по тренировкам, по тому, как я тренировался раньше. Мне нравятся соревнования, я люблю соревноваться, это у меня в крови. Даже когда мне будет 60 лет, я буду соревноваться, если доживу. Но возвращаться в клетку я не хочу, не скучаю по этому. Многие бывшие бойцы говорят, что скучают по спорту и хотят вернуться. Не знаю, что произойдет в будущем, но сейчас я не испытываю таких чувств», - рассказал боец в эфире популярного YouTube-канала.

Напомним, Хабиб завершил свою карьеру в 2020 году. Его последним боем стал поединок против Джастина Гэтжи, которого дагестанец победил удушающим приемом.

Всего в активе Нурмагомедова 29 боев в UFC, в которых он одержал 29 побед. Сам боец не раз заявлял, что закончил после того, как пообещал своей матери больше не драться.