Хабиб Нурмагомедов заявил, что стал бы футболистом, если бы родился в Англии

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вновь рассказал о своей любви к футболу.

Отметим, что 33-летний россиянин является хорошим другом нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

– Мне нравится футбол. Он вообще гораздо лучше ММА. Люди задают вопрос: «А почему ты тогда стал бойцом смешанных единоборств?» Честно говоря, это случайность. Думаю, это произошло из-за того, что я родился и вырос в Дагестане. Если бы я родился в Англии, то стал футболистом, – сказал Нурмагомедов на YouTube-канале Eman Channel.

Напомним, Хабиб завершил свою карьеру в 2020 году. Его последним боем стал поединок против Джастина Гэтжи, которого дагестанец победил удушающим приемом.

Всего в активе Нурмагомедова 29 боев в UFC, в которых он одержал 29 побед. Сам боец не раз заявлял, что закончил после того, как пообещал своей матери больше не драться.