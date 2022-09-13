Хабиб Нурмагомедов рассказал, сколько он весит после завершения карьеры

Экс-чемпион UFC, российский боец ММА, Хабиб Нурмагомедов рассказал, сколько он весит после того, как завершил карьеру.

«Когда я был активным бойцом, я всегда весил 86-87 килограмм. И я гонял до 70 килограмм. Это примерно 16 килограмм. Я закончил карьеру и набрал 4-5 килограмм и ничего не могу с этим поделать», - сказал Хабиб на известном зарубежном ютуб-канале.

Напомним, Хабиб завершил свою карьеру в 2020 году. Его последним боем стал поединок против Джастина Гэтжи, которого дагестанец победил удушающим приемом.

Всего в активе Нурмагомедова 29 боев в UFC, в которых он одержал 29 побед. Сам боец не раз заявлял, что закончил после того, как пообещал своей матери больше не драться.