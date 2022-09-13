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Тренер Чимаева отреагировал на оскорбления в адрес бойца со стороны Пауло Косты

Андреас Михаэль связал поведение бразильца с желанием заработать денег.
13 сентября 2022 12:22
автор: Артур Гичунцев

Андреас Михаэль, тренер шведского бойца ММА Хамзата Чимаева, прокомментировал поведение бразильца Пауло Косты.

По его словам, Коста всячески пытается получить поединок с Чимаевым, поскольку понимает, что уроженец Чечни находится на пике популярности.

«Он просто хочет срубить бабла. Чимаев находится у всех под прицелом, и вызывают его на бой, чтобы сделать деньги. Я понимаю, это просто бизнес», – заявил тренер американским СМИ.

Ранее сообщалось, что Коста и Чимаев едва не подрались на тренировке. Позже бразилец обвинил молодого чеченца в трусости, отметив, что тот никогда не согласится с ним на поединок.

источник: «Советский спорт»
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Тренер Чимаева отреагировал на оскорбления в адрес бойца со стороны Пауло Косты
Андреас Михаэль связал поведение бразильца с желанием заработать денег.
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