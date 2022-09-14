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Умар Нурмагомедов сообщил о подписании нового контракта с UFC

В промоушене россиянин провел уже три поединка.
14 сентября 2022 09:58
автор: Владислав Корегин

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов объявил о том, что UFC заключил с ним новый контракт.

Отметим, что в промоушене 26-летний спортсмен одержал три победы в трех поединках. Его соперниками были американцы Брайан Келлехер и Нейт Манесс, а также представитель Казахстана Сергей Морозов.

– Я подписал новый контракт с UFC на несколько боев. Очень рад, хочу поблагодарить всех, кто в этом участвует. И не могу дождаться, чтобы разбить кого-то 5 ноября, – написал Нурмагомедов в своих соцсетях.

Добавим, что всего в своей карьере Умар принял участие в 15 поединках и не потерпел ни одного поражения. Он является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

источник: «Советский спорт»
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