Умар Нурмагомедов сообщил о подписании нового контракта с UFC

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов объявил о том, что UFC заключил с ним новый контракт.

Отметим, что в промоушене 26-летний спортсмен одержал три победы в трех поединках. Его соперниками были американцы Брайан Келлехер и Нейт Манесс, а также представитель Казахстана Сергей Морозов.

– Я подписал новый контракт с UFC на несколько боев. Очень рад, хочу поблагодарить всех, кто в этом участвует. И не могу дождаться, чтобы разбить кого-то 5 ноября, – написал Нурмагомедов в своих соцсетях.

Добавим, что всего в своей карьере Умар принял участие в 15 поединках и не потерпел ни одного поражения. Он является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.