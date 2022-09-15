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Чендлер считает, что Оливейра одержит уверенную победу над Махачевым

Очный поединок спортсменов состоится 22 октября.
15 сентября 2022 09:59
автор: Владислав Корегин

Американский боец ММА Майкл Чендлер поделился ожиданиями от поединка между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым на турнире UFC 280.

Отметим, что бой запланирован на 22 октября в Абу-Даби. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона промоушена в легком весе.

– Я думаю, что Чарльз выиграет этот бой. Я считаю безумием тот факт, что Ислам является фаворитом. Он финиширует соперников. Его руки стали гораздо лучше, а его общая уверенность в себе значительно возросла. Я думаю, что он выйдет и уверенно побьет Ислама, – цитируют Чендлера американские СМИ.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Что касается Махачева, то на счету россиянина 22 победы и одно поражение.

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