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«Бздила картонная». Александр Емельяненко нелестно высказался о Шлеменко

Ранее между бойцами произошел конфликт.
15 сентября 2022 16:14

Российский боец ММА Александр Емельяненко дал комментарий относительно конфликта с соотечественником Александром Шлеменко, который произошел на пресс-конференции лиги RCC.

«Куда ветер подует, туда он задницу и подставляет. Чтобы набрать плюсов, нелестно высказаться о Емельяненко, чтобы его поддержала толпа, он сделал какие-то заявления. Он бздила картонная», - приводит слова спортсменка «Метарейтинг».

Напомним, что в 2020 году Александр Емельяненко проиграл россиянину Магомеду Исмаилову, после чего не выступал полтора года. По словам менеджера бойца, он боролся с алкогольной зависимостью.

В сентябре 2022 года на площадке Hardcore Boxing Емельяненко проведет поединок против Вячеслава Дацика.

источник: «Метарейтинг»
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