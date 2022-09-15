«Бздила картонная». Александр Емельяненко нелестно высказался о Шлеменко

Российский боец ММА Александр Емельяненко дал комментарий относительно конфликта с соотечественником Александром Шлеменко, который произошел на пресс-конференции лиги RCC.

«Куда ветер подует, туда он задницу и подставляет. Чтобы набрать плюсов, нелестно высказаться о Емельяненко, чтобы его поддержала толпа, он сделал какие-то заявления. Он бздила картонная», - приводит слова спортсменка «Метарейтинг».

Напомним, что в 2020 году Александр Емельяненко проиграл россиянину Магомеду Исмаилову, после чего не выступал полтора года. По словам менеджера бойца, он боролся с алкогольной зависимостью.

В сентябре 2022 года на площадке Hardcore Boxing Емельяненко проведет поединок против Вячеслава Дацика.