Хабиб выразил мнение, что Оливейра откажется от боя с Махачевым

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка между своим соотечественником и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Отметим, что бой запланирован на 22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона промоушена в легком весе.

– Я просто думаю, что Оливейра даже не появится в Абу-Даби и UFC заменит его на Дариуша. Независимо от того, кто будет соперником Ислама, он на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире, – написал Хабиб в своих соцсетях.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Что касается Махачева, то на счету россиянина 22 победы и одно поражение.

На турнире UFC 280 американец Бенеил Дариуш должен провести поединок с Матеушем Гамротом из Польши.