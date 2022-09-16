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Хабиб выразил мнение, что Оливейра откажется от боя с Махачевым

Очный поединок спортсменов состоится 22 октября.
16 сентября 2022 10:52
автор: Владислав Корегин

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка между своим соотечественником и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Отметим, что бой запланирован на 22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона промоушена в легком весе.

– Я просто думаю, что Оливейра даже не появится в Абу-Даби и UFC заменит его на Дариуша. Независимо от того, кто будет соперником Ислама, он на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире, – написал Хабиб в своих соцсетях.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Что касается Махачева, то на счету россиянина 22 победы и одно поражение.

На турнире UFC 280 американец Бенеил Дариуш должен провести поединок с Матеушем Гамротом из Польши.

источник: «Советский спорт»
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