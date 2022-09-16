Резников считает Шару Буллета фаворитом поединка с Минеевым

Казахстанский боец ММА Артем Резников высказался о предстоящем поединке между Владимиром Минеевым и Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет.

Отметим, что бой запланирован на март 2023 года. На кону будет стоять титул чемпиона AMC Fight Night в среднем весе, которым владеет Минеев.

– Для Владимира Минеева он более удобен, чем Мага Исма . Однако Шара Буллет лучше дышит. Это бой двух ударников. Почему-то мне кажется, что Шара Буллет будет небольшим фаворитом, а Владимир Минеев чуть «наелся», стал сниматься в фильмах, находится на виду в других мероприятиях, – цитирует Резникова Mma.metaratings.ru.

Добавим, что в своей карьере 32-летний Минеев одержал 17 побед и потерпел одно поражение. Один поединок с его участием завершился вничью. Что касается Магомедова, то на счету 28-летнего бойца 12 побед и ни одного поражения.