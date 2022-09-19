Тренер Исмаилов не смог назвать фаворита поединка Минеев – Буллет

Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился ожиданиями от поединку между Владимиром Минеевым и Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет.

Отметим, что бой запланирован на март 2023 года. На кону будет стоять титул чемпиона AMC Fight Night в среднем весе, которым владеет Минеев.

– Оба – бойцы ударного стиля. Бой обещает быть ярким, с красивым зрелищем в стойке. Я вижу, что Шара чуть быстрее, может задать темп боя, техничнее. Кто фаворит поединка? 50 на 50. Все зависит от функциональной составляющей. Пять раундов – это длинная дистанция, – цитирует Исмаилова Mma.metaratings.ru.

Добавим, что в своей карьере 32-летний Минеев одержал 17 побед и потерпел одно поражение. Один поединок с его участием завершился вничью. Что касается Магомедова, то на счету 28-летнего бойца 12 побед и ни одного поражения.