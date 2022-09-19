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Александр Емельяненко рассказал, что развивается умственно, играя в телефоне

В ближайшее время боец проведет поединок против Вячеслава Дацика.
19 сентября 2022 18:00

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, в какие игры предпочитает играть на телефоне.

«У меня там логические игры, шахматы, шашки. А сейчас на машинках гонял. Какие успехи в шахматах и шашках? Хорошие. Я развиваюсь не только физически, но еще и умственно», - приводит слова спортсмена «Метарейтинг».

Напомним, что в 2020 году Александр Емельяненко проиграл россиянину Магомеду Исмаилову, после чего не выступал полтора года. По словам менеджера бойца, он боролся с алкогольной зависимостью.

24 сентября 2022 года на площадке Hardcore Boxing Емельяненко проведет поединок против Вячеслава Дацика.

источник: «Метарейтинг»
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