Шара Буллет – о поединке с Минеевым: Он уже сидит на троне, мне надо как-то его сместить

Боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о предстоящем поединке с Владимиром Минеевым.

Отметим, что бой запланирован на март 2023 года. На кону будет стоять титул чемпиона AMC Fight Night в среднем весе, которым владеет Минеев.

– Он уже сидит на троне, мне надо как-то его сместить. Все этого требуют: зрители, народ. Я готов это сделать. Мы часто видимся на тренировках, можем поработать вместе, посоветоваться, потому что у него большой опыт. Я готов это сделать не потому, что я сильно хочу побить его или у нас какая-то вражда. Зрители этого хотят, – цитирует Магомедова Mma.metaratings.

Добавим, что в своей карьере 28-летний Магомедов одержал 12 побед, не потерпев ни одного поражения. Что касается Минеева, то на счету 32-летнего спортсмена 17 побед и один проигрыш. Один поединок с его участием завершился вничью.