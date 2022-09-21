«Оторву Саше голову»: Дацик – о бое с Емельяненко

В субботу, 24 сентября, в Москве пройдет турнир по боксу, в ходе которого состоится поединок с участием Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.

За несколько дней до выхода на ринг Дацик дал небольшой комментарий. В частности, он заверил общественность, что отправит соперника в нокаут.

«Никакого решения быть не может. При любом решении тебя всегда обокрадут, поэтому нужно выигрывать только нокаутом. Если не нокаутировал соперника – практически проиграл.

С учетом нашей личной разборки, того, что мы уже наговорили друг другу, может быть только нокаут. В нокауте будет Саша. Как всегда – Сане оторву голову, придется поиграть в футбол, хотя нехорошая игра, не русская», – заявил Дацик.

К слову, турнир будет показан в прямом эфире РЕН ТВ, а бой Емельяненко и Дацика ориентировочно начнется в 22.00 по Москве.