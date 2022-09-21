«Не соглашусь, что наличие команды из мусульман сделает тебя идеальным». Тренер Чимаева - Хабибу

Тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева ответил на критику со стороны экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее известный боец посоветовал коллеге окружить себя мусульманами.

«Поверьте мне, я совершил много ошибок в своей жизни. При всём уважении ты тоже. Поэтому не соглашусь с тем, что наличие команды из мусульман сделает тебя идеальным. Гораздо важнее иметь команду, которая заботится о тебе в хорошие и трудные времена, независимо от того, какой веры или религии они придерживаются», - написал в своей соцсети Мадади.

Напомним, что последний бой Чимаева состоялся полторы недели назад на турнире UFC 279, где он в рамках среднего дивизиона победил удушающим приемом в первом раунде американца Кевина Холланда.