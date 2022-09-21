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«Не соглашусь, что наличие команды из мусульман сделает тебя идеальным». Тренер Чимаева - Хабибу

Отношения бойцов обострились на неделе перед UFC 279.
21 сентября 2022 20:18
автор: Александр Поволоцкий

Тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева ответил на критику со стороны экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее известный боец посоветовал коллеге окружить себя мусульманами.

«Поверьте мне, я совершил много ошибок в своей жизни. При всём уважении ты тоже. Поэтому не соглашусь с тем, что наличие команды из мусульман сделает тебя идеальным. Гораздо важнее иметь команду, которая заботится о тебе в хорошие и трудные времена, независимо от того, какой веры или религии они придерживаются», - написал в своей соцсети Мадади.

Напомним, что последний бой Чимаева состоялся полторы недели назад на турнире UFC 279, где он в рамках среднего дивизиона победил удушающим приемом в первом раунде американца Кевина Холланда.

источник: «Советский спорт»
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«Не соглашусь, что наличие команды из мусульман сделает тебя идеальным». Тренер Чимаева - Хабибу
Отношения бойцов обострились на неделе перед UFC 279.
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