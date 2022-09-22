В Bellator подтвердили переговоры с Нейтом Диазом

Американский боец ММА Нейт Диаз может стать участником Bellator. Об этом заявил президент промоушена Скотт Кокер.

По словам главы организации, переговоры с 37-летним спортсменом уже ведутся. После победы над своим соотечественником Тони Фергюсоном боец объявил об уходе из UFC.

– Да, мы с ним говорим. Я уверен, он ведет переговоры со многими, Нейт в выигрышном положении. Знаю, что он хочет бой с Джейком Полом. Мы надеемся, что достигнем соглашения по какой-нибудь сделке. Хотим, чтобы Диаз проводил свои бои в смешанных единоборствах в нашем промоушене, так что мы ведем диалог, – цитируют Кокера американские СМИ.

Добавим, что в своей карьере Диаз одержал 24 победы и потерпел 13 поражений. После ухода из UFC боец заявил о желании попробовать свои силы в боксе, кикбоксинге или джиу-джитсу.