Холланд принял решение завершить профессиональную карьеру – недавно он проиграл Чимаеву

Американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд в своих соцсетях заявил о том, что его карьера в ММА завершена.

Отметим, что в ночь на 11 сентября в рамках турнира UFC 279 23-летний спортсмен уступил Хамзату Чимаеву удушающим приемом в первом раунде.

– Это был хороший забег за последний месяц. Я получил зарплату и ухожу, – написал Холланд.

Добавим, что в своей карьере представитель США одержал 23 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.