СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шон О'Мэлли: Мы больше увлечены не тем, как Махачев выступает, а тем, что Хабиб считает его лучшим

В октябре этого года россиянин проведет бой с Чарльзом Оливейрой.
25 сентября 2022 13:05
автор: Владислав Корегин

Американский боец ММА Шон О'Мэлли поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой из Бразилии.

Отметим, что бой запланирован на 22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона промоушена в легком весе.

– Оливейра уверенно делает свое дело. На самом деле я не видел много боев с участием Махачева, но просто безумие, насколько он раскручен благодаря Хабибу, который постоянно говорит, как Ислам хорош. Очевидно, что он провёл хорошо последние бои, но мы больше увлечены не тем, как он выступает, а тем, что Хабиб считает его лучшим в мире, сказал О'Мэлли в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Что касается Махачева, то на счету россиянина 22 победы и одно поражение.

Это интересно:
Шон О'Мэлли: Мы больше увлечены не тем, как Махачев выступает, а тем, что Хабиб считает его лучшим
В октябре этого года россиянин проведет бой с Чарльзом Оливейрой.
25.09.2022 13:05
ММА
автор: Владислав Корегин
Александр Емельяненко: Дацик разъелся. Он уже не так опасен, как раньше
По словам бойца, Рыжий Тарзан провалил сборы и не сможет доставить ему проблем.
24.09.2022 15:50
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Нейту бы не поздоровилось»: глава UFC – о несостоявшемся бое Чимаева и Диаса
Поединок не состоялся из-за проваленной весогонки.
24.09.2022 14:19
ММА
автор: Артур Гичунцев
Александр Емельяненко: Убрал химию из своей жизни, вычистил организм и привел себя в порядок
Боец рассказал, как ему далось сбросить 23,5 килограмма.
24.09.2022 11:51
ММА
автор: Артур Гичунцев
Диас назвал Чимаева придурком
Американец продолжает нападки на чеченского бойца.
24.09.2022 11:00
ММА
автор: Артур Гичунцев
Оливейра – о бое против Махачева: Лев никогда не отводит глаз от своей добычи
Поединок состоится 22 октября.
23.09.2022 18:46
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хамзат Чимаев намекнул на переход в средний вес
Ранее чеченец заявил, что готов к бою с Пауло Костой.
23.09.2022 17:48
ММА
автор: Артур Гичунцев
Холланд принял решение завершить профессиональную карьеру – недавно он проиграл Чимаеву
В мае этого года американец отпраздновал свое 29-летие.
23.09.2022 09:44
ММА
автор: Владислав Корегин
Штырков и Абасов проведут бой на турнире Ural 2
Поединок состоится 21 октября.
22.09.2022 22:30
ММА
автор: Артур Гичунцев
UFC анонсировал бой Мухаммада Мокаева и Малкольма Гордона
Поединок состоится 22 октября.
22.09.2022 19:00
ММА
автор: Артур Гичунцев
Мужество Роналду и конфуз Испании. Как Португалия вышла в лидеры своей группы Лиги наций
В Лиге наций матчи второй группы принесли неожиданные результаты: чехи были разбиты дома Португалией (0:4), а испанцы проиграли на своем поле швейцарцам (1:2), осложнив борьбу за первое место.
Кондратюк перекрутил четверной на глазах у Трусовой. Чем запомнился первый день контрольных прокатов
В субботу фигуристы сборной России показали в «Мегаспорте» короткие программы, подготовленные к новому сезону.
«Можно говорить про поле не лучшего качества, но…» Бушманов — о невзрачной победе России над Киргизией
Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от контрольного матча Киргизия - Россия (1:2).
Секрет Валиевой и блюз от Трусовой. Как прошла премьера новых программ лучших фигуристок России
На льду московской арены «Мегаспорт» начались контрольные прокаты национальной сборной – первое топ-событие российского сезона-2022/23.
Немобилизованная сборная. Как Россия чудом вырвала победу в Бишкеке
В первом за 10 месяцев матча наша национальная команда вымучила победу у Киргизии (2:1), разочаровав игрой и отношением к делу.
Как доехать на «товарняке». Почему важно следить за контрольными матчами перед ЧМ-2022
Середина осени - пора, когда большинство неевропейских сборных-участниц чемпионата мира в Катаре проводит товарищеские матчи или «товарняки». Для любителей ставок это ключевой момент для оценки будущих вложений в главный турнир четырехлетия.
Последний мазок художника! Как Федерера проводили из большого тенниса в Лондоне
Знаменитый швейцарец Роджер Федерер завершил карьеру: в прощальном матче на «Кубке Лэйвера» они в паре с Рафаэлем Надалем проиграли в упорной борьбе Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку.
Когда уволят Саутгейта? Как Англия с позором покинула элиту Лиги наций
В матче-ремейке финала Евро-2020 англичане снова уступили Италии (0:1) и досрочно покинули высший дивизион Лиги наций.
Все ушли на фронт. Похоже, один футбольный клуб снимется с Кубка России из-за мобилизации
Главный тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант неожиданно стал ньюсмейкером пятницы.
Медведев пробил очередное дно, Карякин требует флаг РФ. Новые приключения наших нейтралов
В первом матче после US Open-2022 сильнейший теннисист России Даниил Медведев вновь потерпел поражение - от 284-й ракетки мира Стэна Вавринки. Ну а шахматист Сергей Карякин не хочет ограничиваться снятием с него дисквалификации.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика