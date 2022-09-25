Шон О'Мэлли: Мы больше увлечены не тем, как Махачев выступает, а тем, что Хабиб считает его лучшим

Американский боец ММА Шон О'Мэлли поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой из Бразилии.

Отметим, что бой запланирован на 22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона промоушена в легком весе.

– Оливейра уверенно делает свое дело. На самом деле я не видел много боев с участием Махачева, но просто безумие, насколько он раскручен благодаря Хабибу, который постоянно говорит, как Ислам хорош. Очевидно, что он провёл хорошо последние бои, но мы больше увлечены не тем, как он выступает, а тем, что Хабиб считает его лучшим в мире, сказал О'Мэлли в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Что касается Махачева, то на счету россиянина 22 победы и одно поражение.