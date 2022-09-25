Кокляев заявил, что хочет провести бой с Дациком

Российский стронгмен Михаил Кокляев заявил, что хочет провести бой против отечественного боксера Вячеслава Дацика.

«С Емельяненко я больше драться не хочу, подрался бы с Дациком. Мне нужно восемь месяцев на подготовку, и я буду готов драться», - приводит слова спортсмена Mma.metaratings.ru.

Накануне Дацик одержал победу над Александром Емельяненко в рамках боксерского поединка промоушена Hardcore Boxing, который прошел в Москве на «ЦСКА Арене». 42-летний спортсмен нокаутировал своего соперника уже на первых секундах боя.

Дацик выиграл свой шестой боксерский поединок в карьере при двух поражениях. Что касается Емельяненко, то 41-летний россиянин потерпел второе поражение по правилам бокса. Ранее он победил Кокляева и уступил Хизиру Плиеву.