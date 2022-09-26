Майкл Чендлер: Мы не можем говорить о том, насколько Махачев хорош – он ни с кем не дрался

Американский боец ММА Майкл Чендлер поделился мнением об Исламе Махачеве.

Отметим, что 30-летний россиянин проведет поединок с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой за вакантный титул UFC в легком весе. Бой запланирован на 22 октября в Абу-Даби.

– Не имею ничего против Ислама, но вы говорите, что он отлично смотрится, а временами даже выглядит непобедимым. Но, на самом деле, он ни с кем не дрался. Он побил 14-го номера рейтинга, а затем побил Хукера, у которого была серия из трех или четырех поражений. Я не сказал, что Ислам плох. Но мы не можем говорить о том, насколько он хорош, – цитируют Чендлера американские СМИ.

Добавим, что в своей карьере Махачев одержал 22 победы и потерпел одно поражение. В данный момент россиянин занимает четвертое место в рейтинге легковесов UFC.