Федор Емельяненко заявил, что его поединок с Бейдером может пройти в США в начале 2023 года

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал о том, когда и с кем он проведет свой прощальный поединок в карьере.

По словам 45-летнего спортсмена, местом проведения боя может стать США, а соперником – американец Райан Бейдер. На кону будет стоять звание чемпиона Bellator.

– Планы на конец года? У меня, возможно, будет бой. Где? В Москве не будет, если бог даст, то состоится в Америке. Когда? Наверное, в следующем году, в первой половине. Соперник? Надеюсь, что Бейдер не словит измену, и мы с ним побьемся за звание чемпиона Bellator. В январе, если бог даст. Может, в феврале или марте, – сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Сергея Лодыги.

Отметим, что на счету Емельяненко 47 профессиональных боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 40 побед, потерпел шесть поражений и еще один поединок признан несостоявшимся. «Последний император» считается одним из лучших бойцов в этом виде спорта.