Махачев ответил на критику Чендлера в свой адрес

Российский боец ММА Ислам Махачев отреагировал на слова Майкла Чендлера.

Ранее американец заявил, что Ислам не дрался ни с одним сильным соперником. По этой причине, ему трудно говорить о реальном уровне россиянина.

– Хаха. Твои единственные две победы в UFC – это Хукер, который вышел на бой после поражения, и Тони , который идет на серии из 5 поражений. Пожалуйста, заткнись и оставайся в строю, – написал Махачев в своих соцсетях.

Отметим, что в своей карьере Махачев одержал 22 победы и потерпел одно поражение. 22 октября в Абу-Даби россиянин проведет поединок Бразилии Чарльзом Оливейрой за вакантный титул UFC в легком весе.