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Сехудо думает, что Махачев победит Оливейру в бою за звание чемпиона UFC в легком весе

Поединок пройдет 23 октября в Абу-Даби.
28 сентября 2022 11:20
автор: Максим Скороходов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в своем YouTube-канале сделал прогноз на исход боя между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Мне придется поставить на победу Ислама, но нельзя сбрасывать Чарльза со счетов. Не знаю, они оба мне нравятся. Трудно сбрасывать со счетов чемпиона, но я знаю, насколько хорош Махачев», - сказал Сехудо.

Напомним, что Оливейра потерял чемпионский пояс UFC, не сдав вес перед предыдущим поединком, поэтому он является обязательным претендентом.

Бой между Махачевым и Оливейрой пройдет 23 октября в Абу-Даби и будет центральным на UFC 280.

источник: «Советский спорт»
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Сехудо думает, что Махачев победит Оливейру в бою за звание чемпиона UFC в легком весе
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