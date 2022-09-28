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Чимаев вызвал на поединок Ковингтона

На счету шведа 12 побед и ни одного поражения.
28 сентября 2022 21:12
автор: Александр Поволоцкий

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев назвал имя того, с кем хотел бы провести следующий поединок в UFC.

Отметим, что 28-летний спортсмен на турнире организации в ночь с 10 на 11 сентября в первом раунде победил удушающим приемом Кевина Холланда.

«Колби Ковингтон, ты следующий», — написал Чимаев в своей соцсети.

Добавим, что американец в рамках турнира UFC 272 победил своего соотечественника Хорхе Масвидаля. Бой завершился в пользу Колби единогласным решением судей. В активе спортсмена из США 17 побед и три поражения.

Ранее сообщалось, что Чимаев хочет перебраться в средний вес ради боя с бразильцем Пауло Костой, с которым у него произошла потасовка на тренировке.

источник: «Советский спорт»
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