Чимаев вызвал на поединок Ковингтона

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев назвал имя того, с кем хотел бы провести следующий поединок в UFC.

Отметим, что 28-летний спортсмен на турнире организации в ночь с 10 на 11 сентября в первом раунде победил удушающим приемом Кевина Холланда.

«Колби Ковингтон, ты следующий», — написал Чимаев в своей соцсети.

Добавим, что американец в рамках турнира UFC 272 победил своего соотечественника Хорхе Масвидаля. Бой завершился в пользу Колби единогласным решением судей. В активе спортсмена из США 17 побед и три поражения.

Ранее сообщалось, что Чимаев хочет перебраться в средний вес ради боя с бразильцем Пауло Костой, с которым у него произошла потасовка на тренировке.