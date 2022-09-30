Макгрегор вызвал Хасбика на спарринг, после чего удалил сообщение

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор вызвал дагестанского блогера Хасбика на спарринг.

«Позвольте мне поспарринговать с Хасбуллой в UFC. Только большие перчатки и дружеский, клянусь», - передает Telecom Asia Sport сообщение Макгрегора в социальных сетях, которое впоследствии было удалено.

Однако Хасбик успел отреагировать на вызов звезды ММА.

«Это то, чего я ждал — как обычно, запись удалена. Мог бы просто отметить меня в сообщении», - написал Хасбик.

Добавим, что известный своим небольшим ростом блогер из Дагестана в сентябре подписал с UFC пятилетний контракт.