Американец Дариуш назвал Хабиба величайшим бойцом всех времен

Американский боец UFC Бенейл Дариуш признался, что считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времен, однако отметил, что при определенных обстоятельствах его может обойти Чарльз Оливейра.

«Чарльз Оливейра близок к тому, чтобы стать величайшим легковесом всех времен. Но ему нужно достичь немного большего. Возможно, еще один выигранный бой после победы над Махачевым. И тогда мы сможем говорить о нем, как о величайшем.

Сейчас величайший - Хабиб Нурмагомедов. У него была потрясающая карьера. Он пришел и избил всех. Мне бы хотелось, чтобы среди его соперников было больше борцов. Но глупо отрицать его успехи. Хабиб потрясающий», - приводит слова Дариуша зарубежная пресса.

Напомним, Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.

Всего в активе россиянина 29 боев в промоушене и ни одного поражения.