СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Американец Дариуш назвал Хабиба величайшим бойцом всех времен

Однако спортсмен назвал конкурента, который может обойти россиянина.
04 октября 2022 13:01
автор: Александр Шульгин

Американский боец UFC Бенейл Дариуш признался, что считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времен, однако отметил, что при определенных обстоятельствах его может обойти Чарльз Оливейра.

«Чарльз Оливейра близок к тому, чтобы стать величайшим легковесом всех времен. Но ему нужно достичь немного большего. Возможно, еще один выигранный бой после победы над Махачевым. И тогда мы сможем говорить о нем, как о величайшем.

Сейчас величайший - Хабиб Нурмагомедов. У него была потрясающая карьера. Он пришел и избил всех. Мне бы хотелось, чтобы среди его соперников было больше борцов. Но глупо отрицать его успехи. Хабиб потрясающий», - приводит слова Дариуша зарубежная пресса.

Напомним, Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.

Всего в активе россиянина 29 боев в промоушене и ни одного поражения.

Это интересно:
Американец Дариуш назвал Хабиба величайшим бойцом всех времен
Однако спортсмен назвал конкурента, который может обойти россиянина.
04.10.2022 13:01
ММА
автор: Александр Шульгин
Емельяненко проведет следующий бой против президента поп-ММА промоушена Arena
Поединок состоится 6 ноября на «ЦСКА Арене».
02.10.2022 14:46
ММА
Макгрегор обратился к Биспингу: Я ворвусь в твой дом через парадный вход
Между спортсменами существует конфликт.
02.10.2022 11:27
ММА
Ислам Мамедов победил Ника Брауна на Bellator 286
Поединок прошел в Калифорнии.
02.10.2022 09:04
ММА
Боец из России Настюхин потерпел поражение от турка Амира на турнире ONE FC
Это третье поражение кряду для россиянина.
01.10.2022 10:31
ММА
автор: Владислав Корегин
Александр Шлеменко и Клебер Соуза не выявили победителя в бою на турнире SFC 5
Поединок прошел в Омске.
30.09.2022 21:30
ММА
Хасбик обратился к Махачеву накануне его титульного боя с Оливейрой
Поединок пройдет 23 октября в Абу-Даби.
30.09.2022 19:36
ММА
Макгрегор вызвал Хасбика на спарринг, после чего удалил сообщение
Звезда Дагестана успел ответить.
30.09.2022 09:04
ММА
автор: Максим Скороходов
Поединок между Евлоевым и Митчеллом возглавит турнир UFC Fight Night в ноябре
В своей карьере россиянин не потерпел ни одного поражения.
30.09.2022 09:00
ММА
автор: Владислав Корегин
Шлеменко и Соуза провели битву взглядов перед боем (видео)
Поединок состоится 30 сентября в Омске.
29.09.2022 16:47
ММА
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика