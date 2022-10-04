Анкалаев проведет претендентский бой с Блаховичем на турнире UFC 282

Россиянин Магомед Анкалаев проведет претендентский бой против экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Яна Блаховича.

По словам уроженца Дагестана, поединок состоится 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США).

«Вчера я получил новость о том, что подтвердили мой бой с Яном Блаховичем. Контракт не подписан, но уже дали устное согласие», – добавил уроженец Дагестана, чьи слова приводит MMA Metaratings.ru.

Напомним, Анкалаев идет на серии из девяти побед кряду. Что касается Блаховича, то в крайнем поединке поляк одолел серба Александра Ракича. Это случилось в мае 2022 года.