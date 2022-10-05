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Туменов в декабре проведет титульный бой против Вагаева

Спортсмены оспорят звание чемпиона АСА в полусреднем весе.
05 октября 2022 08:32
автор: Максим Скороходов

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов в декабре подерется со своим соотечественником Абубакаром Вагаевым за звание чемпиона АСА в полусреднем весе, сообщает Telecom Asia Sport.

Вчера, 4 октября, Туменов на АСА 141 единогласным решением судей победил Гаджимурада Хирамагомедова. Вагаев последний раз выходил на ринг 27 марта, в тот день судьи раздельным решением объявили о том, что он был сильнее Устармагомеда Гаджидаудова.

Абубакар является действующим чемпионом АСА в полусреднем весе. Всего в ММА он провел 25 поединков, одержал 22 победы и потерпел 3 поражения.

На счету Альберта 23 выигрыша и 4 неудачи.

источник: Telecom Asia Sport
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