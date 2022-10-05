Стивен Томпсон и Кевин Холланд проведут бой на турнире UFC Orlando

ufcАмериканцы Стивен Томпсон и Кевин Холланд проведут бой в главном событии турнира UFC Orlando. Как сообщает пресс-служба лиги, поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 4 декабря.

Напомним, 39-летний Томпсон не выступал с декабря 2021 года. В крайнем поединке он проиграл американцу Белалу Мухаммаду. Что касается Холланда, то в сентябре 2022-го он уступил уроженцу Чечни Хамзату Чимаеву.

К слову, за всю карьеру в ММА Томпсон одержал 16 побед и потерпел 6 поражений. В активе Холланда – 23 победы и 8 поражений.