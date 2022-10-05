Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стивен Томпсон и Кевин Холланд проведут бой на турнире UFC Orlando

Ивент состоится 4 декабря.
05 октября 2022 16:58
автор: Артур Гичунцев

ufcАмериканцы Стивен Томпсон и Кевин Холланд проведут бой в главном событии турнира UFC Orlando. Как сообщает пресс-служба лиги, поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 4 декабря.

Напомним, 39-летний Томпсон не выступал с декабря 2021 года. В крайнем поединке он проиграл американцу Белалу Мухаммаду. Что касается Холланда, то в сентябре 2022-го он уступил уроженцу Чечни Хамзату Чимаеву.

К слову, за всю карьеру в ММА Томпсон одержал 16 побед и потерпел 6 поражений. В активе Холланда – 23 победы и 8 поражений.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Стивен Томпсон и Кевин Холланд проведут бой на турнире UFC Orlando
Ивент состоится 4 декабря.
05.10.2022 16:58
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор сделал прогноз на бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева
Поединок состоится 22 октября.
05.10.2022 16:24
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор собирается провести следующий бой в полусреднем весе
Последний поединок в данной категории сложился для Конора удачно.
05.10.2022 11:21
ММА
автор: Максим Скороходов
Туменов в декабре проведет титульный бой против Вагаева
Спортсмены оспорят звание чемпиона АСА в полусреднем весе.
05.10.2022 08:32
ММА
автор: Максим Скороходов
Анкалаев проведет претендентский бой с Блаховичем на турнире UFC 282
Ивент состоится 11 декабря.
04.10.2022 21:27
ММА
автор: Артур Гичунцев
Даррен Тилл выступит на турнире UFC 282, лига уже назначила ему соперника
Британец не выступал с октября 2021 года.
04.10.2022 20:30
ММА
автор: Артур Гичунцев
Петр Ян и Арман Царукян провели совместную тренировку (фото)
Бойцы встретились в зале Tiger Muai Thai.
04.10.2022 17:02
ММА
автор: Артур Гичунцев
Американец Дариуш назвал Хабиба величайшим бойцом всех времен
Однако спортсмен назвал конкурента, который может обойти россиянина.
04.10.2022 13:01
ММА
автор: Александр Шульгин
Емельяненко проведет следующий бой против президента поп-ММА промоушена Arena
Поединок состоится 6 ноября на «ЦСКА Арене».
02.10.2022 14:46
ММА
Макгрегор обратился к Биспингу: Я ворвусь в твой дом через парадный вход
Между спортсменами существует конфликт.
02.10.2022 11:27
ММА
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика