Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Смит сделал прогноз на бой Петра Яна и Шона О'Мэлли

Поединок состоится 22 октября.
05 октября 2022 23:01
автор: Артур Гичунцев

Бывший претендент на титул UFC Энтони Смит дал прогноз на поединок россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли.

«Ян является одним из самых удобных соперников для О'Мэлли. Если говорить о стилях. Я не могу сказать, что Шон – фаворит, но ему по силам победить. Это будет интересное противостояние. Если Шон верно разыграет свои карты, то у него будут шансы на успех», – сказал Смит американским СМИ.

Напомним, Петр Ян и Шон О'Мэлли проведут бой 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее россиянин владел титулом в легчайшем весе, но уступил его в бою с американцем Альджамейном Стерлингом.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Смит сделал прогноз на бой Петра Яна и Шона О'Мэлли
Поединок состоится 22 октября.
05.10.2022 23:01
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор назвал Диаса самым сложным соперником в карьере
Бойцы встречались дважды.
05.10.2022 19:02
ММА
автор: Артур Гичунцев
Стивен Томпсон и Кевин Холланд проведут бой на турнире UFC Orlando
Ивент состоится 4 декабря.
05.10.2022 16:58
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор сделал прогноз на бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева
Поединок состоится 22 октября.
05.10.2022 16:24
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор собирается провести следующий бой в полусреднем весе
Последний поединок в данной категории сложился для Конора удачно.
05.10.2022 11:21
ММА
автор: Максим Скороходов
Туменов в декабре проведет титульный бой против Вагаева
Спортсмены оспорят звание чемпиона АСА в полусреднем весе.
05.10.2022 08:32
ММА
автор: Максим Скороходов
Анкалаев проведет претендентский бой с Блаховичем на турнире UFC 282
Ивент состоится 11 декабря.
04.10.2022 21:27
ММА
автор: Артур Гичунцев
Даррен Тилл выступит на турнире UFC 282, лига уже назначила ему соперника
Британец не выступал с октября 2021 года.
04.10.2022 20:30
ММА
автор: Артур Гичунцев
Петр Ян и Арман Царукян провели совместную тренировку (фото)
Бойцы встретились в зале Tiger Muai Thai.
04.10.2022 17:02
ММА
автор: Артур Гичунцев
Американец Дариуш назвал Хабиба величайшим бойцом всех времен
Однако спортсмен назвал конкурента, который может обойти россиянина.
04.10.2022 13:01
ММА
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика