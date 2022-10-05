Смит сделал прогноз на бой Петра Яна и Шона О'Мэлли

Бывший претендент на титул UFC Энтони Смит дал прогноз на поединок россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли.

«Ян является одним из самых удобных соперников для О'Мэлли. Если говорить о стилях. Я не могу сказать, что Шон – фаворит, но ему по силам победить. Это будет интересное противостояние. Если Шон верно разыграет свои карты, то у него будут шансы на успех», – сказал Смит американским СМИ.

Напомним, Петр Ян и Шон О'Мэлли проведут бой 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее россиянин владел титулом в легчайшем весе, но уступил его в бою с американцем Альджамейном Стерлингом.