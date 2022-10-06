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Будущий соперник Петра Яна О'Мэлли хочет стать новым Макгрегором

Поединок россиянина и американца пройдет 22 октября в Абу-Даби.
06 октября 2022 11:07
автор: Максим Скороходов

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли надеется, что победа над Петром Яном поможет ему стать главной звездой ММА.

«Я очень близок к этому. Да, я хочу быть новым Конором Макгрегором, наверное, поклонники UFC тоже этого хотят. Поэтому многие но в душе надеются на мою победу в бое с Яном, хоть я и не фаворит», - сказал американец профильной зарубежной прессе.

Добавим, что О'Мэлли провел 16 боев в ММА, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение, еще один его поединок был признан недействительным.

источник: «Советский спорт»
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