Будущий соперник Петра Яна О'Мэлли хочет стать новым Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли надеется, что победа над Петром Яном поможет ему стать главной звездой ММА.

«Я очень близок к этому. Да, я хочу быть новым Конором Макгрегором, наверное, поклонники UFC тоже этого хотят. Поэтому многие но в душе надеются на мою победу в бое с Яном, хоть я и не фаворит», - сказал американец профильной зарубежной прессе.

Добавим, что О'Мэлли провел 16 боев в ММА, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение, еще один его поединок был признан недействительным.