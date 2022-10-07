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Дэйна Уайт грубо ответил своим критикам в соцсетях, назвав их придурками

Главе UFC не верят, что он привел себя в форму традиционными методами.
07 октября 2022 11:56
автор: Александр Шульгин

Глава UFC Дэйна Уайт посоветовал не обращать внимания на подписчиков, которые сомневаются в честности методов, которые он использовал, чтобы привести себя в форму.

«Придурку, который говорил о стероидах, уже нельзя помочь - такой уж он человек. На самом деле система здравоохранения просто невероятна, и это она изменила мою жизнь», - написал Уайт в своих соцсетях.

Напомним, ранее руководитель промоушена похвалился фотографией, на которой видно, что он сильно похудел. По словам самого Уайта, после обращения к специалистам он с помощью традиционных методов смог согнать почти 15 килограмм лишнего веса.

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Дэйна Уайт грубо ответил своим критикам в соцсетях, назвав их придурками
Главе UFC не верят, что он привел себя в форму традиционными методами.
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