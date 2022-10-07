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Боец, отправивший Махачева в нокаут, сделал прогноз на бой с Оливейрой

Поединок состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ)
07 октября 2022 21:15
автор: Александр Бойченко

Бразильский боец смешанных единоборств Адриано Мартинс, нанесший россиянину Исламу Махачеву единственное поражение в карьере, сделал прогноз на титульный бой с Чарльзом Оливейрой.

Напомним, что Мартинс встречался с Махачевым 5 октября 2015 года на турнире UFC 192 в Хьюстоне (США). Тогда победу одержал бразилец нокаутом во втором раунде. Таким образом, это было первое и на данный момент единственное поражение Ислама в смешанных единоборствах.

Махачев сражается довольно осторожно. Но бой есть бой. В мире боевых искусств происходит много сумасшедших вещей. У Ислама опасный стиль, и он не дурак в бою. Махачев сначала утомляет своих соперников, а потом финиширует. Оливейра, напротив, сразу же навязывает быстрый темп, пока не уничтожит противника.

Оливейра непредсказуем: он может нокаутировать тебя, а может задушить. Ставлю на Чарльза», — сказал Мартинс американским СМИ.

Напомним, Чарльз Оливейра и Ислам Махачев проведут бой 22 октября. Их поединок возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

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