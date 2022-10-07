Соннен - о бое Оливейры и Махачева: Эти парни окажутся на канвасе

Экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен высказался о предстоящем титульном поединке между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

«Это будет масштабная битва между джиу-джитсу и самбо. Это именно такое противостояние, и точка. Мы раньше не видели такого боя. Эти парни окажутся на канвасе. Мы знаем это заранее, но самбо не выходит со словами „не спускайте глаз с нас“, а джиу-джитсу не желает рисковать тем, что здесь поставлено на кон», — сказал Соннен на Youtube.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Что касается Махачева, то на счету россиянина 22 победы и одно поражение.