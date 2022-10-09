«Противостояние самбо и джиу-джитсу». Соннен высказался о предстоящем бое Махачева и Оливейры

Экс-боец UFC Чейл Соннен высказался о предстоящем титульном поединке между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

«Это будет противостояние самбо и джиу-джитсу. Сторона самбо является фаворитом 3 к 1, поэтому она не распыляется раньше времени, а сторона джиу-джитсу не уверена, сработает ли техника ее парня», - сказал Соннен на своем ютуб-канале.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 22 победы и одно поражение.