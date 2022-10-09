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Махачев - о титульном бое против Оливейры: Очень скоро я стану чемпионом

Поединок состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
09 октября 2022 13:37

Российский боец UFC Ислам Махачев поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка против представителя Бразилии Чарльза Оливейры.

«Очень скоро я стану чемпионом. В своих мечтах я беру пояс и запрыгиваю на клетку, потому что я раньше никогда не запрыгивал на клетку, не сидел на ней», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 22 победы и одно поражение.

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