Волкановски назначен резервным бойцом поединка между Оливейрой и Махачевым

Чемпион UFC в полулегком весе австралиец Александр Волкановски объявил, что стал резервным бойцом на главное событие UFC 280, которым является поединок между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

Данный бой является титульным. Бразилец и россиянин поспорят за чемпионский пояс в легком весе.

Волкановски был чемпионом в легкой весовой категории в промоушине Wollongong Wars. Всего в ММА 34-летний австралиец провел 26 боев, в которых одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

Добавим, что UFC 280 пройдет 28 октября в Абу-Даби.