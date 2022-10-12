Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, может ли возобновить карьеру

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует возобновлять карьеру.

«Это было железобетонное решение, вообще не вижу вариантов, как это может измениться. По крайней мере, сейчас я не вижу», - сказал спортсмен на ютуб-канале UFC Russia.

Напомним, Хабиб завершил свою карьеру в 2020 году. Его последним боем стал поединок против Джастина Гэтжи, которого дагестанец победил удушающим приемом.

Всего в активе Нурмагомедова 29 боев в UFC, в которых он одержал 29 побед. Сам боец не раз заявлял, что закончил после того, как пообещал своей матери больше не драться.