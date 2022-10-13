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Марлон Вера не смог оценить уровень О'Мэлли перед его боем с Яном

Поединок состоится 22 октября.
13 октября 2022 16:21

Эквадорский боец смешанного стиля Марлон Вера поделился ожиданиями от предстоящего боя американца Шона О'Мэлли против россиянина Петра Яна в UFC.

«Шон лишь дважды за карьеру дрался с бойцами высокого уровня. В первый раз ему надрали задницу, во второй раз он ткнул сопернику в глаз, и бой остановили. Поэтому трудно сказать, какой у О'Мэлли уровень». - приводит слова спортсмена зарубежные СМИ.

Напомним, Петр Ян и Шон О'Мэлли проведут бой 22 октября на турнире UFC 280.

Ранее россиянин владел титулом в легчайшем весе, но уступил его в бою с американцем Альджамейном Стерлингом.

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