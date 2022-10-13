Бернс сделал прогноз на бой Махачев - Оливейра: Финиширует в третьем раунде

Бразильский боец ММА Гилберт Бернс поделился ожиданиями от предстоящего поединка между его соотечественником Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 280 в Абу-Даби, который состоится 22 октября.

«Оливейра финиширует в третьем раунде», - написал спортсмен в соцсетях.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 22 победы и одно поражение.