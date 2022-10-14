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Кормье дал совет Петру Яну перед боем с Шоном О'Мэлли

Поединок состоится 22 октября.
14 октября 2022 11:05

Бывший боец ММА Даниэль Кормье поделился ожиданиями от предстоящего боя американца Шона О'Мэлли против россиянина Петра Яна в UFC.

«Петру Яну надо четко уяснить одну вещь - ему нельзя начинать медленно. Он традиционно стартует очень медленно. Но против О'Мэлли нельзя этого делать, надо действовать быстро», - сказал спортсмен в эфире своего подкаста.

Напомним, Петр Ян и Шон О'Мэлли проведут бой 22 октября на турнире UFC 280.

Ранее россиянин владел титулом в легчайшем весе, но уступил его в бою с американцем Альджамейном Стерлингом.

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