Диллашоу - о бое со Стерлингом за титул UFC: Он уже придумывает оправдания тому, что я побью его

Американский боец UFC Ти Джей Диллашоу выразил мнение по поводу его предстоящего поединка с Алджамейном Стерлингом.

Отметим, что бойцы встретятся на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби. Соотечественники сойдутся в октагоне за титул в легком весе.

– Я стараюсь не испытывать к сопернику особой неприязни. Знаю, что дерусь лучше, когда просто расслаблен и получаю удовольствие. Я не держу зла или что-то в этом роде. Думаю, Стерлинг просто уже придумывает оправдания тому, что я побью его. Он пытается вести психологическую войну, но со мной это не сработает, – приводит слова Диллашоу американская пресса.

Добавим, что за свою карьеру 36-летний Диллашоу одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. В свою очередь, на счету 33-летнего Стерлинга 21 победа и три поражения.