Масвидаль заявил о готовности провести титульный бой с Эдвардсом

Экс-двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль изъявил желание провести титульный бой с британцем Леоном Эдвардсом.

«У каждого есть мнение. Считают ли люди, что я этого заслуживаю или нет, мне все равно. Я определенно думаю, что заслуживаю этого. Я заслуживаю и в плане денег, и в плане зрелищности для болельщиков. Кто бы не хотел увидеть, как я сражаюсь с Леоном?

Дэн Хендерсон победил Биспинга, и Биспинг был чемпионом. Хендерсон был в том же положении, что и я, возможно, он даже не входил в топ-15. UFC выбрал Хендерсона, и он дал Биспингу тяжелый бой в Англии. Если это история, то у нас будет кино с этим английским засранцем», — заявил боец американским СМИ.

В ходе профессиональной карьеры 37-летний Масвидаль провел 51 поединок, в которых одержал 35 побед и потерпел 16 поражений. В последнем для себя бою он уступил соотечественнику Колби Ковингтону единогласным решением судей на турнире UFC 272.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что в данный момент ведется работа по организации реванша между Эдвардсом и Усманом.

В своей карьере Эдвардс одержал 20 побед и потерпел три поражения. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. На счету 35-летнего Усмана 20 побед и два поражения.