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Менеджер Махачева: Чарльз Оливейра - хороший парень. Он не такой говнюк, как Конор Макгрегор

Поединок состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
16 октября 2022 11:55

Известный ММА-менХабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, поделился мнением об отношениях своим клиентом с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой.

«Мы любим Чарльза Оливейру. Между нами нет неприязни. Что бы ни произошло в бою, мы пожмем руки и поздравим друг друга - 100%. Я думаю, Чарльз Оливейра - неплохой человек. Он не такой говнюк, как Конор Макгрегор», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 22 победы и одно поражение.

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Поединок состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
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