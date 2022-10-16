Тренер Оливейры рассказал, что в Абу-Даби они чувствуют себя как дома

Диего Лима, тренер бразтльского бойца смешанного стиля Чарльза Оливейры, заявил, что он был приятно удивлен, когда увидел, как местные жители Абу-Даби уважают спортсмена.

Отметим, что в ОАЭ Оливейра проведет титульный поединок UFC против россиянина Ислама Махачева.

«Когда мы гуляли по торговым центрам, общественным рынкам, все поддерживали Чарльза. Люди подходят и фотографируются с ним, называя его настоящим чемпионом», - приводит слова Лимы зарубежная пресса.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 22 победы и одно поражение.