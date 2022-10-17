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«Выложусь на полную и прикончу Флойда». Макгрегор - о возможном реванше с Мейвезером

Ирландец не дрался с лета 2021 года.
17 октября 2022 14:46
автор: Александр Поволоцкий

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мнением о возможном реванше с боксером Флойдом Мейвезером.

Напомним, что поединок между ирландцем и американцем состоялся в августе 2017 году. Мейвезер одержал победу в десятом раунде.

«Побью Мейвезера, если реванш состоится. В первых раундах у меня многое получалось, каждый удар достигал цели. На этот раз выложусь на полную и прикончу Флойда», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.

Напомним, что в сентябре Мейвезер нокаутом победил японского бойца ММА Микуру Асакуры. Поединок завершился во втором раунде, когда американец уронил японца правым кроссом.

источник: «Советский спорт»
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«Выложусь на полную и прикончу Флойда». Макгрегор - о возможном реванше с Мейвезером
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