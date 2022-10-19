Тренер Оливейры уверен, что Чарльз победит Махачева в первом или втором раунде

Тренер бойца смешанных единоборств Чарльза Оливейры дал прогноз на поединок своего подопечного с Исламом Махачевым.

Напомним, что бой за звание чемпиона в легком весе между бразильцем и россиянином состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби,

«Чарльз сильнее Махачева, у него богаче арсенал приемов. Если Ислам переведет бой в партер, то проиграет. Если Махачев будет стоять на ногах, то Чарльз потушит ему свет. Оливейра выиграет нокаутом в первом или втором раунде», - цитируют Лима зарубежные СМИ.

Добавим, что в активе Махачева 22 победы при одном поражении, у Оливейры 33 победы в 41 поединке.