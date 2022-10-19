Уайт считает, что О'Мэлли станет суперзвездой, если одержит победу над Яном

Глава UFC Дана Уайт считает, что Шон О'Мэлли может достичь уровня ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, что американец 22 октября подерется с россиянином Петром Яном в рамках UFC 280 в Абу-Даби.

«О'Мэлли готов стать мировой суперзвездой. Ранее он заявлял, что хочет быть таким же популярным, как Макгрегор. Если сравнивать его с Конором, то его бой против Яна — это бой ирландца с Жозе Альдо», - цитируют Уайта зарубежные СМИ.

Добавим, что в главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и Чарльз Оливейра из Бразилии.