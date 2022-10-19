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Уайт считает, что О'Мэлли станет суперзвездой, если одержит победу над Яном

Американец в ММА одержал 15 побед из них 11 нокаутами и потерпел одно поражение.
19 октября 2022 15:40
автор: Александр Поволоцкий

Глава UFC Дана Уайт считает, что Шон О'Мэлли может достичь уровня ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, что американец 22 октября подерется с россиянином Петром Яном в рамках UFC 280 в Абу-Даби.

«О'Мэлли готов стать мировой суперзвездой. Ранее он заявлял, что хочет быть таким же популярным, как Макгрегор. Если сравнивать его с Конором, то его бой против Яна — это бой ирландца с Жозе Альдо», - цитируют Уайта зарубежные СМИ.

Добавим, что в главном бою турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и Чарльз Оливейра из Бразилии.

источник: «Советский спорт»
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Уайт считает, что О'Мэлли станет суперзвездой, если одержит победу над Яном
Американец в ММА одержал 15 побед из них 11 нокаутами и потерпел одно поражение.
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