Стерлинг рассказал, почему считает О'Мэлли фаворитом в бою против Петра Яна

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от боя россиянина Петра Яна против представителя США Шона О'Мэлли. Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Думаю, фаворит О'Мэлли, а Ян, очевидно, начинает медленно и разгоняется по ходу поединка. Победит тот, кто лучше реализует свой геймплан». - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, что в апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе.

К слову, всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 - нокаутом) и потерпел три поражения.