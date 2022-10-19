Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стерлинг рассказал, почему считает О'Мэлли фаворитом в бою против Петра Яна

Бойцы проведут поединок 22 октября.
19 октября 2022 16:14

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от боя россиянина Петра Яна против представителя США Шона О'Мэлли. Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Думаю, фаворит О'Мэлли, а Ян, очевидно, начинает медленно и разгоняется по ходу поединка. Победит тот, кто лучше реализует свой геймплан». - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, что в апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе.

К слову, всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 - нокаутом) и потерпел три поражения.

Это интересно:
Стерлинг рассказал, почему считает О'Мэлли фаворитом в бою против Петра Яна
Бойцы проведут поединок 22 октября.
19.10.2022 16:14
ММА
Уайт считает, что О'Мэлли станет суперзвездой, если одержит победу над Яном
Американец в ММА одержал 15 побед из них 11 нокаутами и потерпел одно поражение.
19.10.2022 15:40
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Тренер Оливейры уверен, что Чарльз победит Махачева в первом или втором раунде
Бразилец был чемпионом лиги в легком дивизионе, но лишился титула за проваленную весогонку.
19.10.2022 15:20
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Петр Ян: Разочарую О’Мэлли и разнесу любого в паре Диллашоу – Стерлинг
Россиянин настроен серьезно.
19.10.2022 00:24
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хабиб Нурмагомедов: Ислам оседлает Оливейру как лошадь
Бывший чемпион UFC сделал уверенный прогноз.
18.10.2022 23:20
ММА
автор: Артур Гичунцев
Чарльз Оливейра: Будьте уверены: бой против Махачева не продлится больше раунда
Ранее бразилец заявил, что нокаутирует оппонента.
18.10.2022 11:35
ММА
автор: Артур Гичунцев
Дацик нокаутировал Емельяненко во время спарринга (видео)
Уникальные кадры с пресс-конференции.
17.10.2022 18:03
ММА
автор: Артур Гичунцев
Чарльз Оливейра: Собираюсь нокаутировать Махачева в первом раунде
Бой состоится 22 октября.
17.10.2022 16:41
ММА
автор: Артур Гичунцев
Махачев – о поединке с Оливейрой: Покажу людям, как он сдается
Все решится 22 октября!
17.10.2022 16:17
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Выложусь на полную и прикончу Флойда». Макгрегор - о возможном реванше с Мейвезером
Ирландец не дрался с лета 2021 года.
17.10.2022 14:46
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Бах продлил санкции против России, Ничушкина оправдали по делу о допинге, Канте пропустит ЧМ-2022
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
«Как Овечкин, только лучше». Что говорят об Андрее Кузьменко, который намерен покорить НХЛ
Пробился за океан в 26 лет и сразу влюбил в себя заокеанских болельщиков, хотя в России его порой отправляли «в ссылку» во вторую лигу. «Плеймейкер» рассказывает об Андрее Кузьменко - нашем лучшем новичке НХЛ-2022/23.
«Если б не верили в идеи Йокановича, не показывали бы такую игру». Динамовец Грулев — после победы над «Ростовом»
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев подвел итоги кубкового матча с «Ростовом» (3:1).
Кризис Карпина все глубже. Как «Динамо» победило «Ростов» и возглавило группу Кубка России
В четвертом туре группового раунда Кубка страны москвичи победили ростовчан 3:1.
Есть жизнь после немцев! Как «Локомотив» вышел в плей-офф Кубка России
В четвертом туре группового раунда москвичи победили подмосковную команду 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.
Кто тут «клоун», а кто «быдлан»? Ссора Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА — «Спартак» обросла новыми подробностями
Эмоции после воскресного дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) едва успели угаснуть, как во вторник вспыхнули с новой силой.
Выходные отменяются! Гран-при России — это шесть недель фигурного катания в режиме нон-стоп
Во вторник 18 октября начинается первый этап Гран-при – серии турниров с участием всех сильнейших фигуристов страны.
От Лэма Бэнкера до Боба Маккюна: правила беттеров, которые стабильно зарабатывают на ставках
Люди, заработавшие миллионы долларов на беттинге, не скрывают секретов своего успеха. «Плеймейкер» собрал советы главных авторитетов в мире ставок на спорт.
«Холанд из Крыма»: Сычевой в среднем тратит на гол 82 минуты! Главные цифры футбольного уик-энда
Основные статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
На колеса — рассчитайсь! Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости последних дней в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика