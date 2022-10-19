Волкановски - о бое Оливейра - Махачев: Их цель - перевести поединок на землю

Чемпион UFC Александр Волкановски поделился ожиданиями от боя между бразильцев Чарльзом Оливейрой и представителем России Исламом Махачевым.

«Ислам и Хабиб в бою не делают много ошибок. Они не хотят рисковать и рубиться. Их цель - перевести бой на землю. И вот там будет самое интересное», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Добавим, что в своей карьере Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Махачева, то на счету россиянина 22 победы и одно поражение.